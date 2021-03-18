الحديد والصلب: جار التأكد من جدية العرض المقدم من صحاري لتمويل تطوير الشركة بنظام BOT

فاروق يوسف _ قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات القابضة المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، إنه جار التأكد من جدية عرض شركة صحاري المقدم لتمويل تطوير الشركة بنظام “BOT”.

وأكدت الشركة في بيان للبورصة، أنها تنفذ حاليًا قرارات الجمعية العامة العادية بشأن عمليات التصفية، لحين التأكد من عرض التطوير.

وتقدمت شركة صحاري لمجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال العام بعرض لتطوير شركة الحديد والصلب وإنشاء مجموعة من المصانع بنظام الشراكة مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وفي يناير الماضي، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية ، تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة.

وقررت الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين شركة الحديد والصلب التى تم تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا.