طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة ترتفع إلى 770 ألف طلب

_ ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، لكن سوق العمل تستعيد التوازن، إذ يؤدي تسارع وتيرة التطعيم باللقاحات إلى المزيد من إعادة فتح الأنشطة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 770 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 13 مارس، مقارنة مع 725 ألفا في الأسبوع السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا 700 ألف طلب في أحدث أسبوع.

هذا ونزلت الطلبات عن ذروة عند 6.867 مليون القياسية المسجلة في مارس 2020، لكنها لا تزال عالقة فوق ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الركود الكبير بين 2007 و2009، وقد تظل مرتفعة بسبب زيادة المنافع التي يحصل عليها العاطلون عن العمل.