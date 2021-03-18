السوق السعودية تتخلى عن قمة 9600 نقطة بعد 4 جلسات والخسائر السوقية 56 مليار ريال

فهد حسين – عمق مؤشر “تاسي” الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تداول” موجة تراجعه للجلسة الثانية على التوالي بخسارة 116.3 نقطة، هبط بهم 1.21% إلى مستوى 9,485.96 نقطة، بضغط من 13 قطاعا تصدرها البنوك والاتصالات والطاقة، مسجلا خسائر سوقية بنحو 56 مليار ريال.

وتخلى “تاسي” عن قمة 9600 نقطة بعد 4 جلسات، ليهبط بنحو 1.83% بختام تعاملات الأسبوع.

وسجل رأس المال السوقي 9.432 تريليون ريال من 9.488 تريليونا بختام جلسة أمس الاثنين، محققا خسائر سوقية بقيمة 56 مليار ريال.

وواصلت السيولة المتداولة انحسارها إلى نحو 10.75 مليار ريال من 11.18 مليارا الجلسة السابقة، كما تقلص حجم التداولات إلى 355.78 مليون سهما من 472.28 مليون سهم الجلسة السابقة.

وأغلق 13 قطاعا جلسة اليوم على تراجع بقيادة “البنوك” الذي هبط 2.18%، ولحقه قطاعا الاتصالات والطاقة متراجعان بنسبة 0.99% و0.92% بالترتيب.

وفي المقابل ارتفعت 8 قطاعات بقيادة “النقل” الذي صعد بنسبة 2.01%، تلاه قطاع “التطبيقات وخدمات التقنية” بنسبة 1.34%.

ودخل 93 سهم منطقة الخسائر بقيادة سهم “المتقدمة” الذي تراجع 3.98% خسائر خلال الجلسة تلاه “بتروكيم” هابطا بنسبة 3.94%، فيما سجل 96 سهم أرباحا بقيادة “اليمامة للحديد” الذي ارتفع 6.75%، تلاه “وفرة” صاعدا 5.63%.

وكان سهم “دار الأركان” الأكثر نشاطا خلال جلسة اليوم بحجم تداولات بلغ 29.9 مليون سهما، فيما أستحوذ سهم “الراجحي” على أعلى سيولة متداولة خلال الجلسة بقيمة 683.26 مليون ريال.

في المقابل، واصل السوق الموازي، ارتفاعه ليصعد مؤشر “نمو حد أعلى” بنسبة 2.84%، بعد إضافة 676.65 نقطة صعد بهم إلى مستوى 24505.33 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة على مؤشر “نمو حد أعلى” إلى 12.146 مليار ريال بختام تداولات اليوم من 12.022 مليار ريال بختام جلسة أمس الأربعاء.