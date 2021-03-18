ارتفاع جماعي لمؤشرات سوق مسقط المالي.. مسجلا 93 مليون ريال مكاسب أسبوعية

فهد حسين – أنهت مؤشرات سوق مسقط المالي، تداولات اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي، ليحقق رأس المال السوقي مكاسب بنحو 93 مليون ريال على مدار جلسات الأسبوع.

وأغلق مؤشر “مسقط 30” الرئيسي مرتفعا 0.41% بعد إضافة 15.45 نقطة صعد بهم إلى مستوى 3753.46 نقطة.

وبلغت السيولة المتداولة في السوق 1.87 مليون ريال “تعادل مليون دولار”، بحجم تداولات وصل نحو 10.79 مليون سهما عبر 460 صفقة على 32 سهما.

وارتفع 12 سهم بقيادة “البنك الوطني العماني” الذي صعد 2.05% بختام تداولات اليوم، فيما تراجعت 6 أسهم آخرين تصدرهم “بنك عمان العربي” منخفضا بنحو 7.98%، كما استقر 14 سهم عند مستويات الجلسة السابقة.

وسجل سهم “بنك ظفار ” أعلى نشاط بحجم تداولات بلغ 2.1 مليون سهم، كما استحوذ “بنك مسقط” على 397.28 ألف ريال من السيولة المتداولة خلال الجلسة.

وارتفع مؤشر قطاع “المالي” 0.53% إلى مستوى 5778.36 نقطة بحجم تداولات بلغ 7.2 مليون سهما، وقطاع الصناعي بنسبة 0.3% ليصعد إلى مستوى 4672.64 نقطة، ثم “الخدمات” بنسبة 0.08% و”الأسهم المتوافقة مع الشريعة” بنسبة 0.31%.

وسجل رأس المال السوقي لعدد 165 سهما مدرج على مؤشرات سوق مسقط 11.064 مليار ريال بختام تداولات اليوم الخميس، مسجلا مكاسب سوقية بقيمة 93 مليون ريال على مدار الأسبوع، حيث أنهى رأس المال السوقي تداولات الأسبوع الماضي عند 10.971 مليار ريال.