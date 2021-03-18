البريد المصري: حريصون على فتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات لتقديم خدمات متميزة للعملاء

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدي جامعة الدول العربية وذلك بهدف بحث ومضاعفة أوجه التعاون بين البريد والمفوضية، لاسيما فيما يخص صرف مستحقات اللاجئين في مصر.

وقال الدكتور شريف فاروق، إن البريد المصري يقوم بدور ريادي ومتميز في صرف مستحقات اللاجئين في مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، وذلك بالاعتماد على الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد وتغطيتها لجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح، انه يتم صرف المستحقات لعدد 260 ألف لاجئ من 58 جنسية عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية باستخدام أحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة بما يضمن تقديم الخدمة بأعلى جودة.

وأضاف الدكتور شريف فاروق ان البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات والكيانات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

ومن جانبه أكد كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدي جامعة الدول العربية علي دور البريد المصري الريادي والناجح في صرف المساعدات للاجئين بأحدث وسائل التكنولوجيا بالإعتماد على بصمة العين والتي تمكنه من التعرف الرقمي علي المستحقين بإستخدام أحدث النظم البايومترية بما يضمن صرف الإعانات لمستحقيها بجودة عالية وفي الوقت المناسب.

وأشار إلى أنه خلال اللقاء تم مراجعة التعاون القائم وبحث سبل تطويره معرباً عن فخر المفوضية بالتعاون مع البريد المصري و عن ثقتها التامة في أن البريد المصري يؤدي هذه الخدمة للاجئين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة.

وأشاد كريم ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما توصل اليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وتحويلها من الشكل التقليدي الى مكاتب تقدم مصر ثقاقيًا ومجتمعيًا.