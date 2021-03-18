بي إم دبليو تتوقع إيرادات بنحو 5 مليارات يورو

وكالات _ أشارت توقعات شركة “بي إم دبليو” الألمانية للسيارات إلى إمكانية ارتفاع إيراداتها بمليارات اليورو خلال الأعوام المقبلة بفضل التحديثات الرقمية لوظائف سياراتها.

وخلال ندوة للمستثمرين والمحللين، قال فرانك فيبر، مدير قسم التطوير في “بي إم دبليو” اليوم إن تقديراته تشير إلى وصول المبيعات السنوية إلى 5 مليارات يورو بحلول نهاية العقد الحالي.

وقال متحدث باسم الشركة إن هذه التحديثات تتعلق بالوظائف الإضافية التي يمكن حجزها عند شراء السيارة، والوظائف التي يمكن للعملاء حجزها لاحقا عبر ما يعرف بالتحديثات عبر الهواء.

ورفض فيبر الإدلاء بتصريحات عن التأثيرات المحتملة على الأرباح.

كانت “بي إم دبليو” أشارت أمس الأربعاء في المؤتمر الصحفي السنوي إلى أنها سيكون لديها أكبر أسطول في العالم للتحديثات عبر الإنترنت بحلول نهاية العام الحالي.

وأعلنت الشركة أن من المنتظر أن يعمل إصدار جديد لنظام تشغيل البرامج في السيارة على تسهيل عملية الحجز.

ويعتزم اوليفر تسيبزه، الرئيس التنفيذي للشركة، تعزيز دمج تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات في السيارة بشكل أكبر اعتبارا من 2025.

كان بيتر نوتا، مدير التسويق، أعلن أن الشركة تعتزم استثمار مئات ملايين اليورو في رقمنة التسويق والدعاية حتى عام 2025، ومن هذا ما يتعلق بالتدابير الخاصة بالوظائف الإضافية الرقمية، ومنها السائق المساعد وبعض الوظائف المعينة الخاصة بالإضاءة والصوت وتغييرات في مجموعة الحركة.