المركزي الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% هذا العام

العربية نت _ قال البنك المركزي المصري الإماراتي في تقرير، اليوم الخميس، إن الاقتصاد انكمش 5.8% العام الماضي، لكنه يتوقع أن ينمو 2.5% في العام الجاري.

وأثرت أزمة فيروس كورونا العام الماضي، وذلك بسبب هبوط أسعار النفط والضرر الذي لحق بقطاعات اقتصادية هامة غير نفطية مثل السياحة.

وتشير تقديرات البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي هبط 5.7% في العام الماضي.

إلى ذلك، نما الإقراض المصرفي بالإمارات 2.4% في يناير على أساس سنوي (12 شهرا سابقة لشهر يناير 2021) بينما تراجعت ودائع البنوك 0.4% في يناير على أساس شهري.

وأكد بيان لمصرف الإمارات المركزي، أن إجمالي السيولة في النظام المصرفي الإماراتي عاد إلى مستواه قبل جائحة كورونا.

وقال محافظ البنك عبد الحميد سعيد في البيان، إن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن ينمو 2.5% هذا العام، إذ يتعافى من الجائحة.

وكان مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قال في فبراير الماضي، إن نجاح برنامج التطعيم في الإمارات والأداء الاقتصادي الذي فاق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته على مستوى العديد من القطاعات في الدولة، أسهمت في رفع توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي في العام الجاري وحسن تقديرات النمو في 2020.

وأضاف أزعور أن الصندوق يتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات هذا العام نمواً يصل إلى 3.1% مقابل 1.3% كان يتوقعها في آخر تقرير له حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي في أكتوبر 2020.