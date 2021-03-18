عاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة على الجنيه في ثاني اجتماعات 2021

أمنية إبراهيم – قرر البنك المركزي المصري المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، منذ قليل، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه، عند مستوياتها الحالية 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض لليلة واحدة دون تغيير، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2021.

كان المركزي المصري، قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2021، في 4 فبراير الماضي.

وكشف البنك المركزي المصري، قبل نحو أسبوع، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.5 % في نهاية فبراير الماضي، مقابل 4.3 % في نهاية يناير 2021، فيما استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري المصري عند 3.6%.

وسجل الرقم القياسي، لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري المصري، معدلا شهريا بلغ 0.3% في نهاية فبراير الماضي، مقابل معدلا شهريا بلغ 0.2% في نفس الشهر من العام السابق، و0.5% في نهاية يناير 2021.