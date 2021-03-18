بنك مصر يوقع اتفاقا مع وزارة الشباب والرياضة لافتتاح فروع بمراكز الشباب

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أعلن بنك مصر عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف افتتاح فروع للبنك داخل مراكز الشباب والهيئات الشبابية، إلى جانب توفير ماكينات صراف آلي، وتقديم حزمة خدمات التحصيل الإلكتروني.
شهد التوقيع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ووقع الاتفاقية عن البنك عاكف المغربي نائب رئيس مجلس الإدارة وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة لإدارة الهيئات الشبابية ومراكز الشباب، أمس الأربعاء.
وذكر البنك الحكومي في بيان اليوم الخميس، أن البروتوكول يهدف لتوفير بنك مصر بوابة للتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت و تطبيق الهاتف المحمول الخاص بوزارة الشباب والرياضة ونقاط البيع الإلكترونية وخدمة رمز الاستجابة السريع QR CODE.
ويولي بنك مصر اهتمام كبير بتقديم الخدمات الإلكترونية الحديثة دعما لتوجهات الدولة وتماشيا مع خطة البنك المركزي المصري في تطبيق الشمول المالي، والتحول من المجتمع إلى مجتمع لا نقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
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