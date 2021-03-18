فرنسا تفرض حجرا صحيا لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى اعتبارا من الجمعة

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فرانس برس _ أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس فرض حجر صحي شامل في باريس وضواحيها ومناطق أخرى لمدة شهر كامل اعتبارا من الجمعة. وأكد كاستكس أن وتيرة جائحة فيروس كورونا في تسارع مستمر، وأن البلاد بصدد عبور موجة ثالثة من الوباء.
وقال رئيس الوزراء جان كاستكس خلال مؤتمر صحفي “ستفرض إجراءات جديدة للجم الوباء بقوة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، لمدة أربعة أسابيع” موضحا أن المدارس ستبقى مفتوحة.
وأضاف كاستكس أن المدارس ستبقى أبوابها مفتوحة أمام التلاميذ بينما ستظل السينما والمسارح مغلقة. كما قلصت فرنسا من ساعات حظر التجول الليلي المفروض في جميع أنحاء الجمهورية ليبدأ من الساعة السابعة مساء بدلا من السادسة.
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