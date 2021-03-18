الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 183 مليار دولار الأسبوع المقبل

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وكالات _ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار.
وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 60 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 61 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 62 مليار دولار.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين، يوم الثلاثاء المقبل ونتيجة الاكتتاب في السندات الخمسية يوم الأربعاء، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات، يوم الخميس المقبل.
كانت الوزارة باعت الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 60 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 61 مليار دولار ، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 62 مليار دولار. وكان الاكتتاب على السندات من الفئات الثلاث أقل من المتوسط وفقا للألمانية.
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