الخطوط الجوية السعودية توقع اتفاق لتمويل طلبيات طائرات بقيمة 3 مليارات دولار

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سي إن بي سي _ قالت الخطوط الجوية العربية السعودية في بيان الخميس إنها وقعت اتفاق تمويل قيمته 11.2 مليار ريال ما يعادل 3 مليارات دولار للمساعدة على تمويل طائرات طلبت شراءها.
وأوضحت الشركة أن المبلغ يغطي المتطلبات التمويلية حتى منتصف 2024، وسيسهم في تمويل شراء 73 طائرة طلبتها بالفعل.
ووقعت الخطوط السعودية الاتفاقات مع مصرف الراجحي والبنك السعودي البريطاني والبنك العربي الوطني وسامبا وبنك الجزيرة وبنك البلاد، في حين أسدى HSBC السعودية المشورة في الصفقة.
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