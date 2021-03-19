مال وأعمال

الصين تؤسس محكمة بكين المالية لتعميق الإصلاح الشامل

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شينخوا _  تأسست محكمة بكين المالية أمس الخميس، في محاولة لخلق بيئة مالية سليمة لتنفيذ الاستراتيجية المالية الوطنية وتعزيز التنمية الاقتصادية السليمة.

وفي ديسمبر 2020، تمت مناقشة خطة لإنشاء محكمة بكين المالية والموافقة عليها في اجتماع اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل.

وفي يناير 2021، اعتمدت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، قرار إنشاء المحكمة.

ونشرت المحكمة العليا في الصين يوم الثلاثاء لائحة بشأن اختصاص محكمة بكين المالية في القضايا لضمان التطبيق الدقيق للقانون.

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وفقًا لـ آن فنغ ده، نائب رئيس محكمة الشعب العليا في بكين، ستركز محكمة بكين المالية على ثلاث مهام رئيسية: ضمان الخدمات المالية للاقتصاد الحقيقي، ومنع المخاطر المالية، وتعميق الإصلاح المالي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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