مال وأعمال

أسعار النفط تواصل خسائرها في ظل ضبابية آفاق الطلب

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– انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة لليوم السادس على التوالي، لتتراجع بنحو تسعة بالمئة في الأسبوع، إذ تسببت موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 على الأخص في أوروبا في فرض إجراءات عزل عام جديدة وثبطت الآمال في تعاف وشيك للطلب على الوقود.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو ما يعادل 0.07 بالمئة إلى 59.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش.

وهبط خام برنت عشرة سنتات أو ما يعادل 0.16 بالمئة إلى 63.18 دولار للبرميل.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا في مذكرة يوم الجمعة إن أسعار النفط ارتفعت في التعاملات الصباحية في آسيا بعد أن انخفض سبعة بالمئة يوم الخميس إذ استغل المشترون في السوق الحاضرة الفرصة لشراء خام رخيص.

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لكن محللين يقولون إن السوق ما زال يعتريها القلق الآخذ في التزايد بشأن آفاق الطلب على الوقود في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وقيود جديدة وتباطؤ توزيع اللقاح في بعض الدول.

وقال جولدمان ساكس، إن عوامل معاكسة مرتبطة بالطلب من الاتحاد الأوروبي وإمدادات إيران ستبطئ استعادة سوق النفط لتوازنها بواقع 0.75 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، على الرغم من أنه يتوقع أن تعوض أوبك+ ذلك.

والإمدادات وفيرة أيضا، إذ زادت صادرات السعودية من الخام في يناير للشهر السابع على التوالي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020، وفقا للموقع الإلكتروني لمبادرة البيانات المشتركة يوم الخميس.

وزادت الشحنات من أكبر مصدر في العالم إلى 6.582 مليون برميل يوميا في يناير من 6.495 مليون في الشهر السابق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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