وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا ميدانيا لمتابعة مشروعات جامعة مطروح بتكلفة 1.2 مليار جنيه

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في إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية، استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. مصطفى يوسف رئيس جامعة مطروح، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة مطروح.
وأفاد التقرير بأنه جارٍ تنفيذ مشروعات مبنى إدارة الكليات، واستكمال المرحلة الأولى والثانية من مبنى تعليمى يضم (مجمع المدرجات والفصول الدراسية) ومبنى تعليمي يضم (مجمع المعامل والورش)، بالإضافة إلى شبكة المرافق والطرق الخاصة، ومبنى الخدمات والأنشطة الطلابية، ومبنى الاختبارات الإلكترونية.
وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة مطروح تبلغ نحو (1.2) مليار جنيه.
وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة مطروح، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.
وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.
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