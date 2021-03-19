بريطانيا تقترض 19.1 مليار إسترليني في فبراير

– كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن حكومة بريطانيا اقترضت 19.1 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، ما يقل عن توقع في استطلاع للرأي أجرته لاقتراض 21 مليار إسترليني (29.2 مليار دولار).

ووصلت المملكة بالاقتراض في أول 11 شهرا من السنة المالية إلى قرابة 279 مليار إسترليني.