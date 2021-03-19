مال وأعمال

بريطانيا تقترض 19.1 مليار إسترليني في فبراير

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– كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن حكومة بريطانيا اقترضت 19.1 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، ما يقل عن توقع في استطلاع للرأي أجرته لاقتراض 21 مليار إسترليني (29.2 مليار دولار).

ووصلت المملكة بالاقتراض في أول 11 شهرا من السنة المالية إلى قرابة 279 مليار إسترليني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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