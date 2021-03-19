- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – أطلق بنك التنمية الإفريقي سندا معياريا عالميا بقيمة 2.5 مليار دولار، باستحقاق مدته خمس سنوات حتى 23 مارس 2026، وهو أول سند معياري مقوم بالدولار يطلقه هذا العام.
وتجعل العملية الجديدة من البنك المصدر لأكبر لسند مدته خمس سنوات مقوم بالدولار على الإطلاق، ليفوز أيضا بأكبر تفوق لسند معياري مدته خمس سنوات بسجل طلبات تداول الأدوات المالية، بحسب بيان للبنك.
وأغلق بنك التنمية الإفريقي، سجل طلبات تداول الأدوات المالية للسند عند حد أقصى قيمته 3.6 مليار دولار، بمشاركة 72 مستثمرا، ويعد نجاح السند تصويتا على الثقة التي يوليها المستثمرون للبنك الذي يحظى بتصنيف ائتماني” AAA” .
وتم إعلان الاستحقاق للسند المعياري المقوم بالدولار في 15 مارس الجاري، وأطلقت أفكار التسعير الأولية في منتصف التعاملات عند منطقة + 6 نقاط أساس.
وحظيت التعاملات بطلب قوي من جانب المستثمرين منذ البداية لتتخطى قيمة السند 2.4 مليار دولار في ليلة واحدة، واستمر سجل طلبات تداول الأدوات المالية في النمو صباح 16 مارس، ليقترب طلب المستثمرين من 3.4 مليار دولار في حوالي الحادية عشرة صباحا بتوقيت لندن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك التنمية الإفريقي يطلق سندا معياريا عالميا بقيمة 2.5 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.