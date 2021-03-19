بنك التنمية الإفريقي يطلق سندا معياريا عالميا بقيمة 2.5 مليار دولار

دوت الخليج – أطلق بنك التنمية الإفريقي سندا معياريا عالميا بقيمة 2.5 مليار دولار، باستحقاق مدته خمس سنوات حتى 23 مارس 2026، وهو أول سند معياري مقوم بالدولار يطلقه هذا العام.

وتجعل العملية الجديدة من البنك المصدر لأكبر لسند مدته خمس سنوات مقوم بالدولار على الإطلاق، ليفوز أيضا بأكبر تفوق لسند معياري مدته خمس سنوات بسجل طلبات تداول الأدوات المالية، بحسب بيان للبنك.

وأغلق بنك التنمية الإفريقي، سجل طلبات تداول الأدوات المالية للسند عند حد أقصى قيمته 3.6 مليار دولار، بمشاركة 72 مستثمرا، ويعد نجاح السند تصويتا على الثقة التي يوليها المستثمرون للبنك الذي يحظى بتصنيف ائتماني” AAA” .

وتم إعلان الاستحقاق للسند المعياري المقوم بالدولار في 15 مارس الجاري، وأطلقت أفكار التسعير الأولية في منتصف التعاملات عند منطقة + 6 نقاط أساس.

وحظيت التعاملات بطلب قوي من جانب المستثمرين منذ البداية لتتخطى قيمة السند 2.4 مليار دولار في ليلة واحدة، واستمر سجل طلبات تداول الأدوات المالية في النمو صباح 16 مارس، ليقترب طلب المستثمرين من 3.4 مليار دولار في حوالي الحادية عشرة صباحا بتوقيت لندن.