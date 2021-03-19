مخاوف الإغلاق تقود الأسهم الأوروبية للتراجع بداية التعاملات

– هبطت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، لتمحو جزءا كبيرا من مكاسبها الأسبوعية، بعد أن فرضت فرنسا إجراءات عزل عام جديدة لكبح انتشار فيروس كورونا في ظل مؤشرات على تباطؤ عمليات التلقيح في بعض الدول.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، ليقتفي أثر جلسة سلبية لوول ستريت يوم الخميس بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 بالمئة بعد أن فرضت باريس إجراءات عزل عام جديدة لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من يوم الجمعة في 16 منطقة متضررة بشدة جراء الأزمة الصحية.

وقادت قطاعات النفط والغاز والبنوك والتعدين الانخفاضات إذ تثبط إجراءات العزل العام الجديدة الآمال في تعاف اقتصادي سريع.

ونزلت أسهم بي.بي ورويال داتش شل وتوتال ما يتراوح بين 1.8 بالمئة و2.9 بالمئة بعد أن هوت أسعار الخام قرابة سبعة بالمئة أثناء الليل جراء مخاوف من أن الإغلاق الجديد سيضر بالطلب على الوقود.