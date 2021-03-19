وزير الصحة الألماني يحذر من إعادة فرض القيود مع تزايد إصابات كورونا

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وكالات _ قال مسؤول صحي في ألمانيا اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا يرتفع بشكل كبير.
وحث لارس شاده نائب رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الناس على عدم السفر خلال عطلة عيد القيامة لاحتواء الزيادة في عدد الحالات.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع 17482 ليصل الإجمالي إلى مليونين و629750.
كما أظهرت الأرقام زيادة الوفيات بواقع 226 ليبلغ المجموع منذ بدء جائحة كورونا قبل نحو عام 74358 حالة.
من ناحية أخرى، بدد وزير الصحة الألماني ينس سبان اليوم الجمعة الآمال في رفع المزيد من القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.
وقال سبان في مؤتمر صحفي أسبوعي “ارتفاع أعداد الحالات قد يعني أنه لا يمكننا اتخاذ المزيد من الخطوات لرفع القيود في الأسابيع المقبلة. على العكس من ذلك قد نضطر حتى إلى العودة إلى الوراء”.
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