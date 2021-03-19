ليفربول يواجه ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

روسيا اليوم _ أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات “نارية”. وجاءت نتيجة القرعة كتالي: 1- مانشستر سيتي الإنجليزي # بوروسيا دورتموند الألماني 2- بورتو البرتغالي # تشيلسي الإنجليزي 3- بايرن ميونيخ الألماني # باريس سان جيرمان الفرنسي 4- ريال مدريد الإسباني # ليفربول الإنجليزي

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