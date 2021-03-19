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يوتيوب يطلق منصة شورتس لمقاطع الفيديو القصيرة في الولايات المتحدة

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فرانس برس _ أطلق موقع “يوتيوب” لخدمة نشر مقاطع الفيديو إصداره التجريبي من منصة “شورتس” لمقاطع الفيديو القصيرة في الولايات المتحدة، آملا بذلك منافسة عملاق هذه الخدمة الصيني “تيك توك“.

وكانت هذه الخدمة الجديدة لمنصة الفيديو التابعة “لجوجل” قد حظيت بما يصل إلى 6,5 مليارات مشاهدة يوميا في الهند خلال مرحلة تجريبية لها، وفق ما أفاد مسؤول منتجات “يوتيوب شورتس” تود شيرمان.

وقال شيرمان “نحن بصدد إطلاق الإصدار التجريبي في الولايات المتحدة بدءا من اليوم حيث نواصل بناء التجربة جنبا إلى جنب مع مجتمعنا العالمي”.

وأضاف “نعتزم إضافة وظائف إضافية مع مواصلة تطوير ’شورتس‘ بالتعاون مع مصممين وفنانين”.

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كذلك أطلقت شركات الإنترنت العملاقة الأخرى في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة خدمات فيديو خفيفة سعيا إلى منافسة “تيك توك” التي هددت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظرها على الأراضي الأمريكية.

وكان ترامب قد اتهم مجموعة “بايت دانس” الصينية التي تملك “تيك توك” بالتجسس لمصلحة سلطات بكين، من دون أن يعطي دليلا رسمياً على ذلك.

وفي مطلع مارس الجاري، أطلقت شبكة “نتفليكس” الأمريكية للبث التدفقي مِيزة “فاست لافس” (ضحكات سريعة) على تطبيقها للهاتف المحمول، وهو يتيح للمستخدم مشاهدة مقتطفات فكاهية قصيرة تشبه نموذج مقاطع الفيديو القصيرة من منصة “تيك توك”.

وفينوفمبر، أطلقت “سناب تشات” تطبيق “سناب تشات سبوتلايت”، وهو عبارة عن شبكة للمحتوى الذي ينتجه المستخدمون.

كذلك دخلت “إنستجرام” التابعة لمجموعة “فيس بوك” مجال مقاطع الفيديو القصيرة من خلال تطبيق “ريلز” الذي ظهر للمرة الأولى في أغسطس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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