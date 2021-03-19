مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تهبط بداية التعاملات مع تراجع البنوك

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– نزلت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الجمعة، إذ انخفضت أسهم البنوك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي السماح بانتهاء أجل الإعفاء من بعض المتطلبات المتعلقة بالديون المصرفية.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 3.9 نقطة أو ما يعادل 0.01 بالمئة إلى 32858.36 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 2.3 نقطة أو ما يعادل 0.06 بالمئة إلى 3913.14 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 3.7 نقطة أو ما يعادل 0.03 بالمئة إلى 13119.901 نقطة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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