نيسان تعلق عمليات الإنتاج في أمريكا الشمالية في مواجهة أزمة أشباه الموصلات

وكالات _ ستعلّق شركة نيسان اليابانية جزءا من إنتاجها في أمريكا الشمالية لأيام بسبب النقص المستمر في أشباه الموصلات وفق ما قال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس الجمعة.

وأوضح المصدر أن “نيسان تعدل إنتاجها في عملياتها في أمريكا الشمالية” بسبب صعوبات الإمداد “المتعلقة بأشباه الموصلات”.

وأشار إلى أن “خطوطا معينة” من مصانع المجموعة في سميرنا (تينيسي) وكانتون (ميسيسيبي) ستتوقف عن الإنتاج من الجمعة إلى الاثنين المقبل لتستأنف العمل الثلاثاء.

وستوقف المجموعة المتحالفة مع شركة رينو الفرنسية أيضا الإنتاج في أحد مصانعها في المكسيك حتى الثلاثاء المقبل، بحسب الناطق.

وأعلنت شركتا هوندا وتويوتا أيضا توقف الإنتاج أسبوعا في العديد من مصانعهما في أميركا الشمالية بسبب مشكلات متعددة في توريد قطع الغيار.

وبالإضافة إلى مشكلة نقص أشباه الموصلات، ذكرت هوندا تأثير كوفيد-19 والازدحام في موانئ عدة وموجة البرد التاريخية التي ضربت أميركا الشمالية الشهر الماضي، وكلها عوامل أثرت على النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وبسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات، خفضت كل من هوندا ونيسان في فبراير توقعات مبيعاتهما للسنة المالية 2020/21 التي تنتهي في 31 مارس.