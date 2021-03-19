إصابات كورونا العالمية تتجاوز 121.92 مليون والوفيات مليونان و820166

_ أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 121.92 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و820166.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 539716 29710332

البرازيل 287499 11780820

الهند 159370 11514331

روسيا 221534 4437938

المملكة المتحدة 125926 4280882

فرنسا 91705 4181607

إيطاليا 103855 3306711

إسبانيا 72910 3212332

تركيا 29777 2950603

ألمانيا 74261 2619351

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28 – العراق 779458 13896

37 – المغرب ‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 8748 490575

38 – الأردن 5627 514107

40 – الإمارات 1424 434195

41 – لبنان 5609 430734

42‬‬‬‬‬‬ – السعودية ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭6591 383880