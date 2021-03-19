انقطاع خدمات فيسبوك عن آلاف المستخدمين

سي إن بي سي _ قال موقع داونديتيكتور دوت كوم الإلكتروني إن خدمات المنصات التابعة لشركة فيسبوك، بما فيها واتساب وماسنجر وإنستجرام، تعطلت لدى آلاف المستخدمين اليوم الجمعة.

ويرصد موقع داونديتيكتور الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر. وربما يعاني عدد أكبر من المستخدمين من انقطاع الخدمات.