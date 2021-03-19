مال وأعمال

انقطاع خدمات فيسبوك عن آلاف المستخدمين

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سي إن بي سي _ قال موقع داونديتيكتور دوت كوم الإلكتروني إن خدمات المنصات التابعة لشركة فيسبوك، بما فيها واتساب وماسنجر وإنستجرام، تعطلت لدى آلاف المستخدمين اليوم الجمعة.

ويرصد موقع داونديتيكتور الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر. وربما يعاني عدد أكبر من المستخدمين من انقطاع الخدمات.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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