الاقتصاد الروسي ينكمش 2.8% على أساس سنوي في فبراير

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سي إن بي سي _ قالت وزارة الاقتصاد الروسية اليوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش 2.8% على أساس سنوي في فبراير ، وذلك مقارنة مع تباطؤ 2.2% على أساس سنوي في الشهر السابق.
كان البنك المركزي المصري الروسي قال اليوم لدى رفعه لأسعار الفائدة إن اقتصاد البلاد الشديد الاعتماد على النفط، والذي انكمش 3.1% وهو أكبر انكماش في 11 عاما، سيتعافى إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية العام الجاري.
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