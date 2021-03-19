الاقتصاد الروسي ينكمش 2.8% على أساس سنوي في فبراير

سي إن بي سي _ قالت وزارة الاقتصاد الروسية اليوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش 2.8% على أساس سنوي في فبراير ، وذلك مقارنة مع تباطؤ 2.2% على أساس سنوي في الشهر السابق.

كان البنك المركزي المصري الروسي قال اليوم لدى رفعه لأسعار الفائدة إن اقتصاد البلاد الشديد الاعتماد على النفط، والذي انكمش 3.1% وهو أكبر انكماش في 11 عاما، سيتعافى إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية العام الجاري.