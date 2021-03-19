مال وأعمال

المؤشر ناسداك يغلق على ارتفاع مع توقف موجة صعود السندات

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_ أغلق المؤشر ناسداك على زيادة اليوم الجمعة، مدعوما بسهم فيسبوك وأسهم شركات الطاقة، وذلك في الوقت الذي توقفت فيه موجة الصعود الأخيرة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 234.79 نقطة بما يعادل 0.71% إلى 32627.51 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 2.71 نقطة أو 0.07% إلى 3921 نقطة، وزاد المؤشر Nasdaq المجمع 99.07 نقطة أو 0.76% إلى 13215.24 نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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