روسيا تسجل 9632 إصابة جديدة بفيروس كورونا و392 وفاة

_ سجلت روسيا يوم السبت 9632 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 منها 1728 في موسكو ليرتفع عدد الحالات فيها إلى أربعة ملايين و447570 منذ بدء الجائحة.

وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا إن 392 شخصا توفوا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات إلى 94569.