إصابات كورونا العالمية تتجاوز 122.34 مليون والوفيات مليونان و828303

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_ أظهر إحصاء لوكالة أن ما يزيد على 122.34 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و828303.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 541219 29778530
البرازيل 290314 11871390
الهند 159558 11555284
روسيا 221534 4437938
المملكة المتحدة 126027 4285684
فرنسا 91705 4181607
إيطاليا 104241 3332418
إسبانيا 72910 3212332
تركيا 29864 2971633
ألمانيا 74456 2636484
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
28 – العراق 13937 784716
36 – الأردن 5701 521461
38 – المغرب 8755 491019
40 – الإمارات 1428 436625
41 – لبنان 5664 434322
42 – السعودية 6596 384271
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