رئيس الوزراء الباكستاني يصاب بفيروس كورونا بعد يومين من تلقيه التطعيم

سي إن بي سي – قال وزير الصحة الباكستاني اليوم السبت إن الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء عمران خان بكوفيد-19 (كورونا)، وذلك بعد يومين من تلقيه التطعيم.

وأضاف الوزير فيصل سلطان في تغريدة أن خان “عزل نفسه في المنزل”.