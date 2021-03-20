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رئيس الوزراء الباكستاني يصاب بفيروس كورونا بعد يومين من تلقيه التطعيم

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سي إن بي سي – قال وزير الصحة الباكستاني اليوم السبت إن الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء عمران خان بكوفيد-19 (كورونا)، وذلك بعد يومين من تلقيه التطعيم.

وأضاف الوزير فيصل سلطان في تغريدة أن خان “عزل نفسه في المنزل”.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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