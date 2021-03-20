بريطانيا: نصف عدد البالغين في البلاد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا

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– قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم السبت، إن نصف البالغين في البلاد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتصبح بريطانيا بذلك أول بلد بين الاقتصادات الرئيسية يحقق هذا الهدف الذي يمثل مرحلة فارقة.
وذكر الوزير أن المملكة المتحدة وصلت إلى ذلك المستوى بعد تقديم 660276 جرعة أمس الجمعة.
وأضاف هانكوك أن “اللقاح قصة نجاح وطنية وسبيلنا للخروج من أزمة هذا الوباء”.
وتتقدم إسرائيل دول العالم في التطعيم تليها الإمارات ثم تشيلي وبريطانيا، فيما يتابع المستثمرون حملات التطعيم من كثب لتحديد أي الاقتصادات ستتعافى أولا.
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