وزير السياحة والآثار يلتقي بمجموعة من مستثمري طابا

دوت الخليج – التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مع مجموعة من مستثمري مدينة طابا، وذلك بحضور غادة شلبي، نائب الوزير لشئون السياحة، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وبحسب بيان للوزارة، استمع العناني للمشكلات التي تواجه هؤلاء المستثمرين وآرائهم ومقترحاتهم لدفع التنمية السياحية بالمدينة، وبحث آليات تنشيط حركة السياحة الداخلية، وعودة طابا الى ما كانت عليها قبل سنوات.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالتأكيد أن الدولة “لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بالقطاع السياحي كونه أحد أهم روافد الاقتصاد القومي”.

ولفت إلى أن القيادة السياسية والحكومة “تقوم بتذليل العقبات الممكنة كافة لدفع العمل في القطاع السياحي وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام خاصة وأن القطاع الخاص هو شريك النجاح والقاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي”.

كما أشار وزير السياحة والآثار إلى المبادرات والقرارات والإجراءات والإعفاءات والتحفيزات والدعم الذي منحته الدولة لمساندة القطاع السياحي والعاملين به منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وأكد العناني أن طابا مدينة تجمع بين العديد من الأنماط السياحية المختلفة فهي مدينة ذات موقع سياحي متميز لما بها من شواطئ خلابة وطبيعة دافئة وفنادق فخمة، كما أن بها جزيرة فرعون التي يوجد بها قلعة صلاح الدين الأثرية.

وخلال اللقاء، أشاد المستثمرون بالطرق الجديدة التي تم إنشاؤها لتمهيد وتسهيل حركة الوصول الى المدينة، كما تم مناقشة إمكانية زيادة الخدمات بالمنطقة وتسيير عدد من رحلات الطيران الى مطار طابا.

كما أشادوا بـ”حرص الوزير المستمر على لقائهم بمدينة طابا للاستماع إليهم ولآرائهم”.

وناقش الاجتماع بعض المشكلات التي تواجه قطاع السياحة بطابا مع طرح مقترحات لحلها، لعودة المدينة كما كانت عليه قبل سنوات، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تنشيط السياحة الداخلية لطابا.