بنك مصر يعمل على تأسيس 4 صناديق جديدة ويخطط لصدارة سي آي كابيتال سوق السمسرة

أحمد رضوان _ قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن مصرفه يعمل على هدف التحول إلى مفهوم البنك المتكامل الذي يقدم بجانب الخدمات المصرفية النمطية، مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية عبر الأذرع التابعة له، وكذلك أنشطة بنوك الاستثمار.

أضاف المغربي في حوار مع جريدة دوت الخليج، أن البنك لا يستثمر في شركة إلا ويسعي للمركز الأول في السوق الذي يعمل بها، مؤكدًا أن البنك وشركة مصر كابيتال سيستفيدان ويعززان بقوة صدارة نشاط السمسرة في الأوراق المالية من خلال ذراعه الجديدة سي آي كابيتال.

ووفقًا لترتيب شركات السمسرة في نهاية 2020، جاءت شركة سي آي كابيتال في المركز الثالث عن إجمالي التعاملات، بحصة سوقية 7.7%، في حين جاءت المجموعة المالية للسمسرة في المركز الأول بحصة 11.9%، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية بالمركز الثاني بحصة 8.1%.

وكشف عاكف عن سلسلة من الخطط الجوهرية التي يعمل عليها بنك مصر في الفترة الراهنة، منها تأسيس 4 صناديق قطاعية متخصصة، وهي الصندوق الاستثمار العقاري Real estate investment trust (REIT)، وصندوق استثمار في الرعاية الصحية يستهدف حصص أغلبية في شركات غير متداولة بالبورصة، والثالث صندوق للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والرابع صندوق للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية (فينتك).

وقال المغربي إن شركة مصر كابيتال تتصدر نشاط إدارة الأصول، بقيمة 30 مليار جنيه حاليًا مقابل 27 مليار جنيه حجم الأصول المدارة من الشركة في أكتوبر الماضي، مشددًا على أنه لا منافسة بينها وبين سي آي كابيتال في ظل اختلاف غالبية أنشطة الشركتين وسعي البنك إلى تكامل خطط الأنشطة المتشابهة مثل إدارة الأصول والتأجير التمويلي، وتحقيق التناغم والترابط بين الأنشطة الأخرى.

وأشار المغربي إلى اهتمام البنك بصورة أكبر على تنمية محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقدرتها على توفير فرص عمل وتحقيق أهداف الشمول المالي، كاشفًا عن نموها بنسبة 61% في العام المالي الماضي والذي من المرتقب اعتماد نتائجه قريبًا في الجمعية العمومية. مشيرًا في الوقت نفسه إلى نمو محفظة التمويل العقاري بنسبة 54%، والتجزئة المصرفية 36% والقروض 23%، ونمت أصول البنك بنسبة 27%.

وقال إن التوسعات الخارجية للبنك تركز على الأسواق الإفريقية وتحديدًا كينيا وجيبوتي والصومال، وأنه يعمل حاليًا على التواجد بالسوق السعودية.

وقال إن مبادرة التمويل العقاري التي يتم الإعداد لها حاليًا بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ستحدث نقلة نوعية في نمو القطاع، وأنه يتم مناقشة غرفة التطوير العقاري برئاسة المهندس طارق شكري للوقوف على مقترحات تبسيط إجراءات الحصول على التمويل العقاري.