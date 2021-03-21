مال وأعمال

سي آي كابيتال تقبل استقالة مهنا والجنايني والجمال وإسماعيل من مجلس إدارة الشركة

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في جلسته المنعقدة أمس على قبول استقالة أربعة من أعضاء مجلس الإدارة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن أسماء هؤلاء الأعضاء هم عمر عبد العزيز مهنا- مستقل، وعمرو يوسف حسن الجنايني ممثلا عن البنك التجاري الدولي – غير تنفيذي، ومحمود يحيي الجمال- غير تنفيذي، ووائل طارق محمد إسماعيل غير تنفيذي.

وذكرت الشركة أن قرارات المجلس شملت إضافة بندين لجدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر إنعقادها بتاريخ 24 مارس الجاري، وهما الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام 2021.

وشمل البند الثاني المقرر إضافة إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

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وتضمنت قرارات المجلس أيضاً الموافقة على المذكرة المقدمة من لجنة الإشراف بخصوص نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذين.

يذكر أن كلا من البنك التجاري الدولي، ومؤسسة محمود الجمال الخيرية، وإسماعيل بن تركي، قاموا ببيع أغلب حصصهم في سي آي كابيتال للاستثمارات المالية بجلسة 17 مارس الجاري.

وفي 16 مارس أعلن بنك مصر إتمام الاستحواذ علي حصة إضافية قدرها 65.3% من رأس مال شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من خلال عرض شراء إجباري؛ ليصبح إجمالي حصة البنك 90% من رأس مال الشركة.

كان بنك مصر قد تقدم بعرض شراء على أسهم سي آي كابيتال القابضة في أوائل شهر فبراير ، للوصول بحصته حتى 90%، بسعر 4.7 جنيه للسهم الواحد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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