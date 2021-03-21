مصر الجديدة للإسكان تؤجل طرح كراسة شروط تطوير هليوبارك إلى 4 إبريل القادم

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تأجيل طرح كراسة الشروط الخاصة بتطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة.

وقررت الشركة وفقا لإفصاحها المرسل للبورصة، طرح كراسة الشروط الخاصة بالمشاركة للمستثمرين والمطورين المهتمين ابتداء من 4 إبريل القادم بدلا من الغد 22 مارس.

وأعلنت، أن أخر موعد لتقديم العروض الفنية والمالية لتطوير هليوبارك يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو القادم بدلا من 27 مايو.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة وافق في جلسته المنعقدة 30 ديسمبر الماضي، على البدء من حيث المبدأ في دراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح قطعة أرض بمساحة 1695 فدان في هليوبارك للمشاركة مع أفضل مطوريين عقاريين، واستكمالا لسعي الشركة لتحقيق خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤيتها المستقبلية على المدار السنوات المقبلة.

وأعلنت مصر الجديدة للإسكان مطلع مارس الجاري عن تعاقدها مع شركة مينا للاستشارات التطوير العقاري لتتولى إعداد كراسة شروط طرح 1695 فدان بنظام المشاركة في الإيرادات مع القطاع الخاص بمشروع “هليوبارك” بالقاهرة الجديدة.

وتتولي مينا للاستشارات أيضا تحديد نطاق الأعمال والشروط المالية والتجارية بين شركة مصر الجديدة ومقدمي العروض وكذلك إعداد نموذج عقد المشاركة بالتعاون مع مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية.