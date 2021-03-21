مبيعات العرب والأجانب تمتص مكاسب البورصة الصباحية منتصف التعاملات

رنا ممدوح _ امتصت القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب، مكاسب البورصة الصباحية ودفعتها للتراجع في منتصف تعاملات اليوم.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10894 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.22%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.21%، ليتداول عند مستوى 60.74 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.65%، و 0.67% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 344.110 مليون جنيه على 170 شركة من خلال 13.636 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 75 شركة مقابل ارتفاع 41 في حين لم تتغير أسعار 54.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 22.263 مليون جنيه، منها 12.807 مليون جنيه للأفراد، و9.455 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 3.836 مليون جنيه، منها 3.709 مليون جنيه للمؤسسات، و127.298 ألف جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 26.099 مليون جنيه، منها 16.535 مليون جنيه للأفراد، و 9.564 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم العربية لاستصلاح الأراضي قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.86%، تلاه الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 8.44%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 5.58%.

بينما تصدر سهم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.93%، تلاه اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 9.02%، ثم سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.23%.