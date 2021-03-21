مال وأعمال

بريطانيا تحث الاتحاد الأوروبي على احترام عقود لقاحات كورونا

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وكالات _ قال بن والاس وزير الدفاع البريطاني اليوم إنه يجب على الاتحاد الأوروبي احترام عقود لقاحات كورونا الخاصة به حتى مع التطعيم البطيء الذي يشكل ضغطا على الحكومات في التكتل.

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وقال لشبكة سكاي نيوز “المفوضية الأوروبية تعلم في داخلها أن هذا سيكون له نتائج عكسية .. إنهم يتعرضون لضغوط سياسية هائلة في المفوضية الأوروبية. من شأن هذا أن يضر بعلاقات الاتحاد الأوروبي على الصعيد العالمي إذا ما تم التراجع في هذه العقود”.

وذكرت “بلومبرج” أن المملكة المتحدة وصلت إلى مرحلة بارزة تتمثل في تطعيم نصف سكانها البالغين بينما تلقى أقل من 10% من السكان في الاتحاد الأوروبي جرعة واحدة على الأقل. وأثار هذا التفاوت القلق بشأن التوريد وعملية التطعيم على المستوى القومي.

وقال ميريد ماكجينيس مفوض الخدمات المالية في التكتل لبرنامج أندرو مار في (بي بي سي) إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن مسألة وقف واردات اللقاح إلى المملكة المتحدة وأن أولوية الاتحاد الأوروبي هي معالجة مخاوف مواطنيه.

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وقال “لدى كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقود مع أسترازينيكا .. ما أفهمه هو أن الشركة تزود المملكة المتحدة ولكن ليس الاتحاد الأوروبي”.

واستخدم والاس أيضا نبرة حذرة بشأن احتمال أن يتمكن البريطانيون من الذهاب لقضاء العطلات في الخارج هذا الصيف قائلا إن حكومة بريطانيا تخشى استيراد سلالات جديدة من كورونا.

كما أشار إلى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في بعض دول أوروبا. وقال “من المستبعد للغاية أن نتمكن من الذهاب في إجازات خارجية في مايو لن أتكهن بما سيحدث بعد يونيو”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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