الإسكندرية لتداول الحاويات تحصل على حق انتفاع أرض التجارية للأخشاب بالميناء

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أنها حصلت على حق انتفاع لساحة أرض الشركة التجارية للأخشاب بميناء الإسكندرية.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها حصلت على حق الانتفاع عن طريق المزايدة التي تمت في هيئة ميناء الإسكندرية بمساحة تقدر 33 ألف م2 بسعر 70 جنيه لكل متر مربع شهريا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وأوضحت أن مزايدة حق الانتفاع تتضمن زيادة سنوية بنسبة 7% بالإضافة إلى رسوم نظافة للساحة 924 جنيه في اليوم وكذا مصاريف تخزين الحاوية ذات 20 قدام 9.8 جنيه في الأسبوع الأول و13 جنيه بعد الأسبوع الأول.

ولفتت الإسكندرية لتداول الحاويات إلى أن المساحة التخزينية للساحة تقدر 3300 حاوية تقريبا.

وأعلنت بأنه تم إعطاء الشركة مهلة تسعة أشهر لتجهيز الساحة اعتبارا من تاريخ ورود خطاب التخصيص والتي سوف تستغلها الشركة لتخزين الحاويات وبذلك تتحقق زيادة المساحة التخزينية لمحفظة الإسكندرية.

ولفتت إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة إيرادات النشاط الجاري للشركة وسوف يظهر أثر الزيادة في القوائم المالية للشركة بعد التشغيل.