الهيئة تطلب من دايس للملابس إعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة

رنا ممدوح _ طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية، من شركة دايس للملابس الجاهزة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلاتها لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم.

واستندت الهيئة وفقا لإفصاحها المرسل للبورصة اليوم، في هذا على نص المادة رقم 34 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ونصت المادة على الآتي :” للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق و/ أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدر و/ أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير”.

وتنص باقي المادة:” على الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين بسجلات الهيئة بإعداد الدراسة وملخص لها على أن يتك إرسالهما للهيئة خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ طلب الهيئة، ويتم نشر ملخص الدراسة على شاشات البورصة وموقعها الإلكتروني، وكذا نشره بالصفحة الرئيسية للموقع الإلكترونى للشركة المصدرة”.

ولفتت إلى أن ذلك جاء بعد دراسة تطور سعر تداول أسهم دايس للملابس خلال الفترة من 22 فبراير وحتى اليوم.

وحددت الهيئة يوم 20 إبريل القادم كموعد لتقدم الشركة إليها بملخص دراسة القيمة العادلة للسهم.

وقررت استمرار إيقاف التعامل على السهم لحين قيام الشركة بتكليف مستشار مالي مستقل وإخطار الهيئة.