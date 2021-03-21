البورصة السعودية تغلق قرب مستوى 9500 نقطة وسط سيولة هي الأدنى في شهر ونصف

وكالات _ أنهت البورصة السعودية جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بدعم صعود أسهم أرامكو السعودية وكذلك مصرف الراجحي، حيث أعلن الأول عن أرباحه للعام 2020 بالإضافة إلى توزيعات نقدية لمساهميه.

وأغلق المؤشر العام على ارتفاع 13 نقطة عند مستوى 9498 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 8.68 مليار ريال وهي أدنى سيولة في شهر ونصف تقريبا، وتأتي السيولة عبر تداول 289.3 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 365.6 ألف صفقة.

وصعد سهم أرامكو السعودية بنحو 0.6 في المائة، حيث أعلنت الشركة عن أرباح للعام 2020 بلغت 183.8 مليار ريال بانخفاض بنحو 44.4 في المائة عن العام الذي سبقه.

وقالت الشركة أن أرباحها تأثرت بشكل أساس بانخفاض أسعار النفط الخام وتقلص حجم مبيعاته، وأيضًا تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيميائيات فيما تقدر أرباح الربع الرابع بنحو 52.4 مليار ريال.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية لمساهميها، بلغت 70.3 مليار ريال، وذلك عن الربع الرابع من عام 2020، فيما تبلغ حصة السهم الواحد نحو 0.35 ريال.

وتوقفت عملية البيع على أسهم مصرف الراجحي اليوم بعد 4 جلسات من التراجع، حيث ارتفع السهم بشكل طفيف 0.3 في المائة، ليغلق عند مستوى 92.1 ريالا للسهم.

وعلى وقع النتائج المالية، حققت شركة التعاونية نموا في أرباحها قبل الزكاة للعام 2020 وبنحو 28 في المائة، لتبلغ 514.5 مليون ريال، بدعم من نمو أقساط التأمين 8.2 في المائة وانخفاض المطالبات 5.6 في المائة، فيما ارتفع السهم في جلسة اليوم بنحو 2.1 في المائة.

إلى ذلك، ارتفعت أسهم 119 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم الجوف الزراعية والمرتفع بالحد الأعلى، تلاه أسهم مبكو وكذلك جاكو بمكاسب 7 في المائة.

ايضا نجد مكاسب على أسهم العمير والشرقية للتنمية وجازادكو وكذلك الدرع العربي بأكثر من 4 في المائة، في حين ارتفع سهم “الجبس” بأكثر من 2 في المائة ليسجل السهم أعلى إغلاق منذ نوفمبر2014.

قابل ذلك تراجع أسهم 70 شركة، تصدرها أسهم بترورابغ بنحو 3.7 في المائة كذلك انخفضت أسهم إعمار 3.1 في المائة ونحو 2.7 في المائة لأسهم الزامل للصناعة والتي أعلنت عن ارتفاع خسائرها للعام 2020 بنحو 15 في المائة لتبلغ 159.8 مليون ريال.