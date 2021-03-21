عاكف المغربي يكشف في حوار مع دوت الخليج خطة ما بعد الاستحواذ على سي آي كابيتال

أحمد رضوان _ اقتناص حوار مع عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، عقب رفع حصة مصرفه إلى 90% من شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، حدث مهم في توقيته ومضمونه أيضًا. فالصفقة التي يمكن تصنيفها كواحدة من أهم الصفقات المؤثرة التي شهدها القطاع المالي في السنوات الأخيرة، أثارت، في مختلف مراحلها، شهية جميع المهمومين بالشأن الاقتصادي للمتابعة والترقب، وفتحت الباب لأسئلة عديدة، بدأت بالحصة التي يستهدفها البنك من الشركة، ووصلت إلى تسعيرها حتى خلال فترة سريان عرض الشراء.. هل تتذكرون هذا العنوان: (لا نية لتعديل سعر عرض شراء بنك مصر لأسهم سي آي كابيتال).. أعتقد أنكم تتذكرونه جيدًا، فقد تم نشره مرتين في مناسبتين مختلفتين، الثانية كانت بعد إعلان مجلس إدارة سي آي كابيتال أنه لا يرى سعر العرض مناسبًا.

بكل تأكيد.. صفقة مؤثرة في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي. وبقدر تأثيرها كانت إثارتها كافية لأن نصيغ هذه المقدمة من تفاصيل الماضي دون اللجوء لتوظيف أي من عناوين المستقبل التي زخر بها حوارنا مع المغربي، وهي كثيرة وكافية لصناعة مقدمة خبرية بامتياز.

وإلى نص الحوار:

دوت الخليج: ما الهدف الرئيسي وماذا بعد الاستحواذ على شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية؟

عاكف المغربي: العنوان الأهم والفكر العام هو تحويل بنك مصر إلى بنك متكامل يقدم مختلف الخدمات المالية، وهذا منقسم إلى أكثر من جزء، فبجانب الخدمات النمطية القوية التي يقدمها بنك مصر، هناك خدمات تقدمها شركة مصر كابيتال بكفاءة عالية مثل خدمات أدوات الدين، وخدمات الاستثمار المباشر Private Equity، ونشاط إدارة الأصول الذي قفز حجمه من 27 مليار جنيه في أكتوبر 2020، إلى 30 مليار جنيه وفقًا لأحدث الأرقام التي أبلغتني بها الشركة الخميس الماضي، وهي الأكبر في السوق.

الأصول المدارة من مصر كابيتال صعدت من 27 مليار جنيه في أكتوبر إلى 30 مليارًا حاليًا

أما سي آي كابيتال فتمثل عبر أذرعها التكامل المطلوب في الأنشطة الأخرى بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مثل كورب ليس للتأجير التمويلي، وريفي للتمويل متناهي الصغر، وشركة سهولة للتمويل الاستهلاكي، وبالتالي لديها في هذا المجال بعض الاستثمارات التي نرى أنها تكمل الخدمات المالية غير المصرفية.

بجانب ذلك، لدى سي آي كابيتال قطاع سمسرة قوي، وخدمات بنوك الاستثمار مثل استشارات الدمج والاستحواذ والطروحات، وبالتالي أصبح التكامل واضحًا وراسخًا من خلال الخدمات التي يقدمها البنك والشركتان مصر كابيتال وسي آي كابيتال، وفكرة التنافس بين الشركتين غير موجودة، بل على العكس تمامًا، يتضح التكامل بصورة أكبر من خلال التركيز وتحقيق الترابط والتناغم بين البنك وشركتيه وبالتالي تعظيم الربحية.

لا تنافس بين ذراعي بنك مصر.. وغالبية شركاتهما تعمل في أنشطة مختلفة وفرص للتكامل بين إدارة الأصول والتأجير التمويلي

دوت الخليج: تحدثت عن التفكير في دمج بعض الأنشطة التي تقدمها الشركتان مثل نشاط إدارة الأصول؟

عاكف المغربي: هذا أحد القطاعات الموجودة في الشركتين، لا يوجد شركتا سمسرة على سبيل المثال، ومن هذا المنطلق يمكن التفكير في تحقيق تكامل في إدارة الأصول بعد دراسة لتحديد السيناريو الأفضل وفقًا لأهداف التنافسية والربحية.

دوت الخليج: هناك شركتان تعملان في التأجير التمويلي على سبيل المثال، بي إم للتأجير التمويلي التابعة لبنك مصر وتساهم بها مصر كابيتال، وكوربليس المملوكة لسي آي كابيتال؟

عاكف المغربي: مصر كابيتال لديها 10% في شركة بي إم للتأجير التمويلي وهي حصة بسيطة (تبلغ حصة بنك مصر المباشرة نحو41%). من الممكن بالفعل وجود تكامل بين الشركتين بعد دراسات كافية للحصص السوقية وتغطية العملاء والتنافسية وعناصر أخرى، وضعنا ممتاز جدًّا بالفعل في سوق التأجير التمويلي، لدينا بي إم الأسرع نموًّا، وكوربليس الأكبر في السوق.

دوت الخليج: بالنسبة لقطاع السمسرة في الأورق المالية.. وفقًا لاحتياجات بنك مصر ومصر كابيتال، هل ممكن أن تختتم سي أي كابيتال العام الحالي في المركز الأول بترتيب شركات السمسرة في مصر من حيث إجمالي حجم التعاملات؟

عاكف المغربي: أي شركة يستثمر بها بنك مصر يجب أن تكون في المركز الأول. وفقًا للخطة ومساعدة بنك مصر وقوة الإدارة التنفيذية بشركة سي آي كابيتال نرى أنها قادرة على اقتناص هذا المركز.

التركيز على التناغم والترابط بين البنك وشركتيه وبالتالي تعظيم الربحية

دوت الخليج: بالنسبة للخدمات المالية غير المصرفية.. كيف ستستفيد سي آي كابيتال من فروع بنك مصر؟

عاكف المغربي: سيتم وضع خطة لتحقيق هدف التكامل، المسألة ليست فقط الاستحواذ على شركة، هدف التكامل والاستفادة من فروع البنك سيتم تحقيقه عبر الخطة التي سنبدأ وضعها مع إدارة سي آي كابيتال في الفترة المقبلة.

دوت الخليج: ما هي المزايا الموجودة في مصر كابيتال والتي من الممكن أن تستفيد منها سي آي كابيتال؟

عاكف المغربي: الإدارة منفصلة وبالتالي لا توجد مزايا مباشرة، ولكن التكامل بين الشركتين سيصنع هذه المزايا، على سبيل المثال، لا توجد في مصر كابيتال شركة سمسرة في الأوراق المالية، وبالتالي تستطيع الاستفادة من شركة سي آي كابيتال، هذا مثال جيد وواضح. الفكرة العامة في استفادة كل شركة وعملاء كل شركة بالخدمات التي تقدمها شركة دون الأخرى.

دوت الخليج: أعلنت التمسك بالإدارة التنفيذية لشركة سي آي كابيتال وأكدت أنها إدارة قوية ومتميزة وقادرة على تنفيذ الخطط الطموحة التي يسعى إليها البنك.. هل تم الاتفاق مع إدارة سي آي كابيتال على أهداف محددة أو طلب خطة عمل بعينها؟

عاكف المغربي: الجزء المرتبط بتحقيق التكامل مع خدمات البنك هو ما بدأنا الحديث عنه. يجب التنويه إلى أنه سيتم البدء أولًا بمرحلة إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ثم يلي ذلك عقد اجتماعات، وبالتالي، ما يمكن التأكيد عليه هو أن ما بدأناه هو وضع أساس الخطة القائم على تحقيق التكامل. الخطة نفسها ستحدد كيفية الوصول إلى هذا الهدف وآلياته، وسيتم تشكيل مجموعات عمل ما بين البنك وسي آي كابيتال لتنفيذ التكامل بين عمليات البنك والشركة.

تأسيس صندوق Real estate investment trust (REIT بمشاركة مصر كابيتال.. وهذا مثال لأهمية الأذرع القوية

دوت الخليج: كتبنا في جريدة دوت الخليج قبل نحو شهر أن بنك مصر يسعى لتأسيس صندوق استثمار عقاري.. هل هناك دور لأي من مصر كابيتال أو سي آي كابيتال في هذا الصندوق؟

عاكف المغربي: حينما تكون هناك أفكار أو خطط معينة ويحتاج البنك لفتح نقاش حولها فبكل تأكيد سيكون هذا النقاش مع شركتيه للتعرف على أفكارهما والحصول على المشورة والمساعدة وهذا أحد الأدوار المهمة. بالنسبة للصندوق العقاري Real estate investment trust (REIT) ستشترك به شركة مصر كابيتال، هذا كمثال يوضح أهمية وجود أذرع قوية، تكمل بعضها.

البنك وشركة مصر كابيتال سيستفيدان ويعززان ذراع السمسرة في سي آي كابيتال

دوت الخليج: لننقل الحوار إلى الحديث مباشرة عن بنك مصر.. ما هي رهانات البنك في الفترة المقبلة؟

عاكف المغربي: مهتمون بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة، هناك اهتمام بتنمية كل القطاعات، ولكن تكمن أهمية زيادة التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تأثيره الكبير على الشمول المالي بجانب دوره التنموي وقدرته على توفير فرص عمل ونمو الصناعة.

بالنسبة لفرص النمو فهي تضم كل القطاعات، القروض شهدت نموًّا كبيرًا العام الماضي، ونفس الشيء بالنسبة للتجزئة.

التجزئة المصرفية صعدت 36% والقروض ارتفعت بنسبة 23%.. وأصول البنك نمت 27%

دوت الخليج: ما هي أهم مؤشرات أداء البنك على مستوى القروض والتجزئة والتمويل العقاري والمشروعات الصغيرة.. والأصول؟

عاكف المغربي: أرقام العام المالي الماضي لم تصدر الميزانية ولكن موعد الجمعية العمومية بات قريبًا.. المشروعات الصغيرة والمتوسطة قفزت بنسبة 61%، التمويل العقاري نما بنسبة 54%، التجزئة المصرفية صعدت بنسبة 36%، القروض ارتفعت بنسبة 23%، أصول البنك نمت بنسبة 27%. الحمد لله كان النمو قويًّا العام المالي الماضي في مختلف مؤشرات الأداء، لدرجة يصعب تحديد أي القطاعات أكثر أهمية على مستوى هدف النمو. ولكن يكمن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دورها الاقتصادي وحركة النمو وتوليد فرص عمل.

نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة 61% والتمويل العقاري بنسبة 54%

بالنسبة للشمول المالي ومنتجاته، تم تأسيس إدارة خاصة وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري تقوم بمجهود كبير في التثقيف والوعي وتنشيط منتجات الشمول المالي بالتنسيق مع مختلف قطاعات البنك، عملنا أيضًا على المنتجات الرقمية (الديجيتال)، تم طرح قرض للشركات الصغيرة تستطيع الحصول عليه دون زيارة فروع البنك عن طريق تطبيق إلكتروني. طرحنا أيضًا القروض متناهية الصغر عن طريق التابلت المتاح مع كل الموظفين، ويستطيع العميل الحصول على القرض خلال يومين بإجراءات أسهل وأسرع.

نختبر حاليًا النسخة الجديدة من الإنترنت البنكي وطرحها أول الشهر المقبل

نختبر حاليًا أيضًا النسخة الجديدة من الإنترنت البنكي مع بعض العملاء، ومن المخطط طرحها أول الشهر المقبل، بجانب ذلك نعمل على البنك الرقمي الذي سيخاطب شرائح مختلفة من العملاء، هذا بجانب ملف تحقيق التكامل بين شركات البنك.

توسعاتنا الخارجية تركز على إفريقيا في دول كينيا وجيبوتي بجانب الصومال

دوت الخليج: بالنسبة لملف التوسع الخارجي.. ما هي أهم خطط البنك القريبة؟

عاكف المغربي: توسعاتنا الخارجية تركز على إفريقيا.

دوت الخليج: أي من الدول الإفريقية يدرس البنك التوسع بها؟

عاكف المغربي: في أكثر من دولة منها كينيا وجيبوتي ونعمل عليها بالفعل، بجانب الصومال، ولدينا تواجد بالفعل في كوت ديفوار.

دوت الخليج: نتحدث عن إنشاء فروع أم مكاتب تمثيل؟

عاكف المغربي: فروع أو مكاتب تمثيل.. في العام الماضي تواجدنا في إيطاليا وكوريا، ونعمل حاليًا على التواجد في المملكة العربية السعودية.. بصورة عامة نعمل بقوة على ملف التوسع الخارجي.

دوت الخليج: هل هناك تمثيل لأنشطة أذرع بنك مصر الأخرى مثل مصر كابيتال وسي آي كابيتال في توسعاته عبر الفروع الخارجية؟

عاكف المغربي: توسعات الأذرع تحتاج لتراخيص مختلفة وسيتم طلبها حسب الحاجة.

نعمل على صندوق استثمار في الرعاية الصحية يستهدف حصص أغلبية في شركات غير مقيدة بالبورصة

دوت الخليج: بخلاف صندوق الاستثمار العقاري REIT.. هل هناك خطط لتأسيس صناديق قطاعية أخرى؟

عاكف المغربي: نعمل حاليًا على صندوق استثمار في الرعاية الصحية سيتم الإعلان عنه قريبًا ويصعب الكشف عن حجمه حاليًا، لكنه يستهدف الاستثمار بحصص أغلبية في شركات غير مقيدة بالبورصة، وسيتم تأسيسة بالشراكة بين بنك مصر ومصر كابيتال وكيانات متخصصة أخرى.

صندوق الرعاية الصحية سيتم تأسيسه بالشراكة بين بنك مصر ومصر كابيتال وكيانات متخصصة أخرى

دوت الخليج: بالنسبة لقطاع التعليم.. هل هناك نية لتأسيس صندوق قطاعي به؟

عاكف المغربي: سي آي كابيتال لديها استثمار مهم في شركة تعليم وتستعد حاليًا لطرحها في البورصة، وهذا من المجالات الممتازة.

تأسيس صندوق للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وآخر للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية (فينتك)

دوت الخليج: وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

عاكف المغربي: نعمل بالفعل على تأسيس صندوق للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق آخر للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية (فينتك).

دوت الخليج: بالنسبة لملف الحصول على تمويلات خارجية؟

عاكف المغربي: لا يمكن الكشف عن رقم مستهدف للتمويلات الخارجية، ولكن التمويلات الخارجية جزء طبيعي من إدارة سيولة البنك.

مبادرة التمويل العقاري التي يتم الإعداد لها جزء من تيسيرات كثيرة تعمل عليها الدولة

دوت الخليج: ملف التمويل العقاري أحد الملفات المهمة في الفترة الأخيرة خاصة بعد توجيه رئيس الجمهورية بتنفيذ مبادرة جديدة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل بأسعار فائدة مميزة وآجال طويلة.. كيف ينظر القطاع لفرص نمو هذا الملف؟

عاكف المغربي: هناك اهتمام كبير من الدولة ورئيس الجمهورية بملف التمويل العقاري، ومبادرة التمويل العقاري التي يتم الإعداد لها هي جزء من تيسيرات كثيرة تعمل عليها الدولة ومنها تسجيل الوحدات والحصول على القروض وسعر الفائدة والأجل والإجراءات. هناك عمل وقرارات على مستوى الدولة تم اتخاذها من شأنها دعم هذا القطاع، وبالتالي هناك فرص كبيرة لنموه.

نتحدث مع رئيس غرفة التطوير العقاري لتبسيط إجراءات الحصول على التمويل العقاري

دوت الخليج: غرفة التطوير العقاري برئاسة المهندس طارق شكري، أصدرت بيانًا قبل أيام قالت فيه إن هناك صعوبة في الإجراءات المصرفية لصرف التمويل العقاري.

عاكف المغربي: نتحدث مع المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، وجلست معه بالفعل وسنعمل معًا على مقترحات من شأنها الوصول لتصور لتبسيط إجراءات الحصول على التمويل العقاري.