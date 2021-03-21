البورصة تتراجع أكثر من 1% بضغط مبيعات العرب وتداولات تقارب 700 مليون جنيه

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.06%، وأغلق عند مستوى 10802 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.69%، و60.19 جنيه.

وهبط كلا من مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.48%، و2.22% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 696.679 مليون جنيه عى 188 شركة من خلال 31.265 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 138 شركة مقابل ارتفاع 20 في حين لم تتغير أسعار 30.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 18.106 مليون جنيه، منها 10.091 مليون جنيه للأفراد، و8.015 مليون جنيه للمؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 17.226 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 28.1 مليون جنيه، مقابل 10.873 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الاجانب صافي شراء بقيمة 879.731 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 979.465 ألف جنيه مقابل 99.733 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 87.86% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 5.09% والعرب على 7.05% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 18.18% من تعاملات اليوم مقابل 81.81% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم العربية لاستصلاح الأراضي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.90%، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 8.38%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 5.81%.

بينما تصدر سهم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.93%، تلاه سهم المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية 9.70%، ثم سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 9.32%.