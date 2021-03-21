متوسط سعر بيع الدولار ينخفض إلى 15.74 جنيه

هبة عبد الله – شهدت تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد، انخفاضا طفيفا في أسعار الدولار أمام الجنيه لدى 7 بنوك كبرى، بمقدار قرشا إلى قرشين.

وتراجع متوسط سعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي المصري المصري بنهاية تعاملات اليوم، إلى 15.6478 جنيه للشراء و 15.7472 جنيه للبيع، مقابل 15.6519 جنيه للشراء و15.7514 جنيه للبيع بختام تعاملات الخميس الماضي.

وعلى صعيد تعاملات اليوم بالبنوك، تراجعت أسعار صرف العملة الخضراء بمقدار قرشا واحدا في بنكي الأهلي ومصر إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

كما انخفض الدولار قرشا في كل من: العربي الإفريقي الدولي والتجاري الدولي CIB وعوده مصر إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وانخفض الدولار أيضا ببنك الإسكندرية قرشا إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

بينما تراجع الدولار لدى بنك QNB- الأهلي قرشين خلال تعاملات اليوم إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.