السعودية المصرية تستثمر 8 مليارات جنيه في مشروع غير سكني بالقاهرة الجديدة

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بكر بهجت _ أطلقت الشركة السعودية المصرية للتعمير- مشروع جديد في مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 21.6 فدان وباستثمارات قيمتها 8 مليارات جنيه، بحسب المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة.
وأضاف الطاهر خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، أن قيمة الأرض بلغت 2.8 مليار جنيه، وسددت الشركة الدفعة المقدمة والتي تمثل 10% من إجمالي سعر الأرض، مشيرا إلى أنه بالمشروع الجديد فإن إجمالي استثمارات الشركة ترتفع إلى نحو 19 مليار جنيه، موزعة على 4 مشروعات.
ولفت إلى أن المشروع الجديد سيكون بنشاط غير سكني، حيث يضم وحدات إدارية وتجارية وطبية ونشاط ترفيهي، مشيرا إلى أن خطة الشركة تتضمن التركيز على عدة مناطق واعدة، بالتزامن مع توجهها نحو تنويع محفظة مشروعاتها.
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