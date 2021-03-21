- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
_ أظهرت بيانات رسمية أن عدد وفيات كوفيد-19 في المملكة المتحدة هبط إلى 33 يوم الأحد وهو أقل عدد منذ الخامس من أكتوبر، كما يقل كثيرا عما كان يتم تسجيله في يناير وفبراير عندما بلغت الوفيات ذروتها وتخطت الألف وفاة يوميا.
وبلغت حالات الإصابة المؤكدة يوم الأحد 5312 في حين بلغ إجمالي حالات الإصابة خلال سبعة أيام 38145 بانخفاض بنسبة 4.4 بالمئة عن فترة الأيام السبعة السابقة.
وأظهرت البيانات أن عدد من تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الواقي من كوفيد-19 ارتفع إلى 27.6 مليون شخص وهو ما يزيد بكثير عن نصف عدد البالغين من السكان. وبلغ عدد من حصلوا على جرعتي اللقاح 2.3 مليون شخص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تسجل 33 وفاة جديدة بكورونا في أقل عدد يومي منذ أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.