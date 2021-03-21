الدواء توقع بروتوكول تعاون مع المنظمة العالمية للترقيم لتقديم الدعم الفني لقواعد البيانات

في إطار رؤية الدولة الرامية إلى رقمنة منظومة العمل الحكومي بكافة القطاعات الرسمية، وإيمانا من هيئة الدواء المصرية بأهمية تطوير الحلول الرقمية لتسهيل التواصل مع المواطنين، وتعزيز دورها الرقابي والتوعوي.

وقع أ.د أيمن الخطيب، نائب ريئس هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد الموافق 21 مارس 2021 مع المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL ويمثلها السيد الأستاذ أحمد حسن القلا المدير العام لفرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر ، بروتوكول تعاون بشأن تقديم الدعم الفني والتقني لمنظومة إنشاء قواعد بيانات المستحضرات والمستلزمات الطبية باستخدام المعايير العالمية وأحدث الأنظمة التقنية.

ومن جانبه أكد أ.د محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على متابعة المستجدات العالمية في مجال تقييم ومتابعة المستحضرات والمستلزمات الطبية لما لها من أثر هام على الصحة العامة للمواطنين، موضحا أن المنظمة العالمية للترقيم تقوم بتطوير معايير وحلول لدعم أعضائها في أكثر من مائة دولة حول العالم.

وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن قيام فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر بإمداد الهيئة بجميع البيانات الخاصة بالمنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تم ترقيمها بالكود الدولي للسلع، وذلك من خلال خدمة التحقق عن طريق المنظمة العالمية للترقيم، وكذلك إمدادها بجميع البيانات الخاصة بالشركات المنتجة والمستوردة للمنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تم ترقيمها بالكود الدولي للمكان، بالإضافة إلى جميع البيانات الخاصة بمواقع الإنتاج والتوزيع الخاصة بالمنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تم ترقيمها بالكود الدولي للمكان، ووضعها على خرائط تفاعلية بتقنية الـ GPS.

وعلى صعيد متصل؛ أوضح السيد الأستاذ أحمد حسن القلا، مدير فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر، أن المنظمة تسعى إلى تقديم كافة الدعم لأعضائها لتطبيق النظم والمعايير العالمية، كما أنها ستقدم الدعم الفني والتدريب لموظفي هيئة الدواء المصرية، وذلك بهدف تعميق خبرات فريق عمل الهيئة في المعايير والحلول الخاصة بنظام GS1.