عزل محافظ البنك المركزي المصري التركي يدفع الليرة للهبوط 13% في آسيا

سي إن بي سي _ تراجعت الليرة التركية 13% في التعاملات المبكرة في آسيا يوم الاثنين، لتلامس مستويات نوفمبر، بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان المفاجئ يوم الأحد بإقالة محافظ البنك المركزي المصري واستبداله بشخصية تعارض تشديد السياسة النقدية.

وهبطت الليرة إلى ما يصل إلى 8.36 مقابل الدولار، من إغلاق يوم الجمعة عند 7.2185، واستقرت عند 8.2 الساعة 1801 بتوقيت جرينتش.

وعادة ما تتم مثل هذه التعاملات المبكرة في ظل سيولة ضئيلة وتكون عرضة لتحركات كبيرة.

وكان محللون توقعوا حدوث عمليات بيع.

وصعدت العملة 3% بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس، وهو ما كان يُنظر إليه على أنه يعزز مصداقية البنك المركزي المصري في عهد المحافظ السابق ناجي إقبال. لكن أردوغان، وهو أيضا من منتقدي رفع سعر الفائدة، عين المصرفي السابق شهاب قوجي أوغلو في الساعات الأولى من صباح الأحد.