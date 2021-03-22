بنك القاهرة يحصل على تصنيف B+ من وكالة ‏Capital Intelligenc

أعلن طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عن تأكيد وكالة CI Rating – Capital Intelligence للتصنيف الائتماني، تصنيف البنك بدرجة B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرا إلى أن ذلك أعلى تصنيف ائتماني تمنحه الوكالة لبنك مصري.

وتابع فايد، أن الوكالة استندت في تقييمها على العديد من مواطن القوة التى يتمتع بها بنك القاهرة ومن أبرزها كفاءة الإدارة وتنوع الأنشطة، إلى جانب نجاح البنك في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، إلى جانب ارتفاع معدل العائد على الأصول، وقاعدة الودائع الكبيرة التي يمتلكها البنك والتي توفر السيولة الكافية لمواجهة المخاطر.

وأضاف رئيس بنك القاهرة أن التقرير أشاد بالتطورات المتلاحقة التي حققها البنك على مدار السنوات الماضية والتي مكنته من تقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة، مع تحقيق التوازن فى قاعدة عملائه من الشركات والأفراد بما يساعد على تقرير مخاطر الأعمال.

وقال فايد، إن التصنيف يعكس مدى نجاح خطط التطوير المتواصلة واستراتيجية العمل بالبنك على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم أجمع نتيجة أزمة “كورونا”، مؤكدا استمرار تطلع البنك لتحقيق مزيدا من التطور والنمو من خلال اتباع سياسات حكيمة ونهج شديد التركيز على إدارة المخاطر والإبقاء على قوة المركز المالي للبنك.

جدير بالذكر أن وكالة كابيتال انتيليجنس قد تأسست عام 1982 ومقرها الرئيسي في دولة قبرص، وتقوم بتقديم خدمات التصنيف الائتماني حاليا لأكثر من 300 من المؤسسات المالية والشركات الكبرى في 28 دولة مختلفة بأنحاء العالم.