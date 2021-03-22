مال وأعمال

تخفيض أسعار تذاكر متحف الحضارة إلى النصف للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين

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دوت الخليج _ وافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من 4 إلى 17 أبريل 2021، لزيارة قاعة العرض المركزي.

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وقالت الوزارة في بيان أن القرار يأتي في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للترويج للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بعد افتتاحه والمقرر يوم 3 أبريل المقبل،

كما سيتم السماح بزيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداء من يوم 18 أبريل المقبل والذي يوافق يوم التراث العالمي، وأنه سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف، تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كان قد وافق في جلسته الأخيرة على السماح لممثلي وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي يومي 4 و 5 إبريل، وذلك بعد افتتاحها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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