رواد السياحة تحقق 17.29 مليون جنيه صافي خسارة في 2020

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فاروق يوسف _ تحولت شركة رواد السياحة من الربحية إلى الخسارة، محققة صافي بقيمة 17.293 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بقيمة 49.268 مليون جنيه في 2019.
ووفق القوائم المالية للشركة، فسجلت رواد السياحة مجمل ربح بقيمة 11.893 مليون جنيه، خلال عام 2020 مقابل 66.544 مليون جنيه مجمل خسائر بالفترة المماثلة بعام 2019.
وحققت أرباحا تشغيلية بقيمة 5.212 مليون جنيه في العام الماضي، مقابل 49.719 مليون جنيه في 2019.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فتراجعت أرباح شركة رواد السياحة إلى 4.116 مليون جنيه في 2020، مقابل 33.752 مليون جنيه في 2019. وانخفضت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 223.941 مليون جنيه مقابل 235.236 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.
وقررت الشركة المساهمة في زيادة رأس مال شركة دهب سيناء للتصنيع ومواد البناء، بمبلغ 7 مليون جنيه من إجمالي الزيادة البالغة 10 مليون جنيه.
وبحسب إفصاح الشركة، فإن مساهمتها المباشرة بعد الزيادة ستصل إلى 52 مليون جنيه، بنسبة 32.5% بدلًا من 45 مليون جنيه بنسبة 30% قبل الزيادة.
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